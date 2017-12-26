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Hasan Şaş, Fatih Terim'in yardımcısı oldu

Hasan Şaş, Fatih Terim'in yardımcısı oldu.14042
  • Giriş : 26.12.2017 / 14:44:00

Eski Galatasaraylı oyuncu Hasan Şaş, Fatih Terim'in yardımcısı oldu.

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Eski Galatasaraylı oyuncu Hasan Şaş, Türkiye Milli Takım Teknik Direktörlük görevinden alınan ve Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim'in yardımcısı oldu.

Levent Şahin'den sonra Fatih Terim'in ikinci yardımcısı Hasan Şaş oldu. Sarı kırmızılı kulüpte uzun süre hem oyunculuk hem de yardımcı antrenörlük yapan Hasan Şaş, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim ile görüştü. Bir süredir Terim'in yardımcılığı için adı geçen Şaş'ın, en kısa sürede göreve başlaması bekleniyor.

Hasan Şaş, 2011 yılında 3.kez göreve gelen Fatih Terim'in yardımcılığını yapmıştı.

Deneyimli teknik adamın, kaleci antrenörlüğü için Taffarel ile temas halinde olduğu ve Florya'ya dönmesi için görüşmeleri sürdürdüğü ifade ediliyor.

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