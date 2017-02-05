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Haseki Hastanesi'nde olay: 1 ölü

Haseki Hastanesi'nde olay: 1 ölü.19754
  • Giriş : 05.02.2017 / 17:06:00

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında olay çıktı.

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İstanbul'da olay. Fatih'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında aracıyla manevra yapmaya çalışan Mehmet Şirinkaya ve oğlu Veysel Şirinkaya ile bir grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada baba Şirinkaya yoğun bakıma alınırken oğlu hafif yaralandı.

Şirinkaya ailesinin olayı duyan yakınları hastaneye gelerek içeri girmek isterken engel olmak isteyen polisle gerginlik yaşandı. Olayda biber gazı kullanan polis, grubu yatıştırdı.

Çevik kuvvet polislerinin de çağrıldığı olayda baba oğlu darbedenler gözaltına alındı.

Aile yakınları hastane önünde bekleyişini sürdürürken, Mehmet Şirinkaya'nın (55) kurtarılamadığı bilgisini alan gruptakilerden bazıları sinir krizi geçirdi. 

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