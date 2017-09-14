Hasenhüttl: Beşiktaş'ı yenmek zorunda değiliz
Beşiktaş'ın Şampionlar Ligi rakiplerinden olan Leipzig'in Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, Beşiktaş ile ilgili değerlendirme yaptı.
Monaco'nun fırsat bulamadığını dile getiren Ralph Hasenhüttl, "1 puan önemliydi ancak daha iyi olabilirdi. Monaco'ya karşı gol pozisyonu vermedik. Savunmadaki hata sebebiyle bir gol yedik. Aslında galibiyet alabilecek golü de atmıştık" ifadelerini kullandı.
İlk Şampiyonlar Ligi maçları olduğunu da vurguyan Ralph Hasenhüttl, "Hücumda daha cesur oynamalıydık. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımızı oynadık ve sakin kalamadık. Daha cesur bir oyunla kazanabilirdik" şeklinde konuştu.
Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçını Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak olan Leipzig'te teknik direktör Hasenhüttl, "Bir sonraki maçımızı kazanmak zorunda olduğumuzu düşünmüyorum çünkü grupta tek kazanan Beşiktaş oldu. Önemli olan oyunumuzu geliştirmek ve tecrübe kazanarak maçlardan doğru dersler çıkarmak" dedi
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