Hasip Kaplan istifa etti
Katıldığı programda 'Kurultay'da Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin' diyen Hasip Kaplan'a tepki yağdı. Hasip Kaplan, partisinden istifa ettiğini ve siyaseti bıraktığını duyurdu.
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