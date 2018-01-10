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Hasip Kaplan istifa etti

Hasip Kaplan istifa etti.14057
  • Giriş : 10.01.2018 / 10:13:00

HDP'li vekil Hasip Kaplan'ın skandal sözleri sonrası beklenen açıklama geldi.

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Katıldığı programda 'Kurultay'da Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin' diyen Hasip Kaplan'a tepki yağdı. Hasip Kaplan, partisinden istifa ettiğini ve siyaseti bıraktığını duyurdu.

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