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Hasip Kaplan ortalığı karıştırdı

Hasip Kaplan ortalığı karıştırdı.9859
  • Giriş : 09.01.2018 / 23:28:00

HDP'li Hasip Kaplan, HDP Genel Merkezi'nin açıklamasına göre "ırkçılık" yaptı.

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Sepet Beşik

Hasip Kaplan, kendi partisinini bile tepkisini çeken bir Tweet attı.

Şırnak eski Milletvekili Kaplan, Twitter hesabından, “HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek!” diye yazınca büyük tepki topladı. Hasip Kaplan, bu açıklamasını daha sonraki tweetlerinde de savundu. Kaplan devamında şu ifadeleri paylaştı:

“Kusura bakmayın barajı aşan Kürt halkının oyları üzerinde sörf yapacak hiçbir halkın zamanı yoktur, Başur ve Rojava söz konusu olacaksa, bu işi ruhundan anlatacak liderler zamanı..! Bana bakın her türlü ırkçılar, Kürt halkının yüzde on bir oyunu alan bir partide ,Kürt halkının yüzde 12 iradesine saygınız yoksa, benimde binde bir iradenize saygım yok, terbiyenizini takının, yoksa çok daha ağır konuşurum. HDP kurultayı ile ilgili görüşüm çok nettir. Şaklabanlarla liderler arasında net görüş ifademdir..! Siyaset ile sanat farklı şeyler ona SSÖnder karar verir..! Beni kızdırmayın, Çözüm sürecinde yer alan İdris Balüken -18  yıl hapis cezası alırken, aynı konumda kimse HDP EşGenel Bşk’nı olamaz..! Birileri çok rahatsız, Ama hala nedenini öğrenemedim..!”

Tweetleriyle tepki alan Kaplan'ın bu ifadeleri, HDP Eş Genel Başkan adayı olarak gösterilen Sırrı Süreyya Önder'e yönelik olması dikkat çekti. Kaplan bir takipçisine verdiği yanıtta da "Sırrı gitsin film çeksin..!" ifadelerini kullandı.

HDP'DEN TEPKİ

HDP'liler önce Hasip Kaplan'ın hesabının hacklendiğini belirtse de HDP Genel Merkez Twitter hesabından Hasip Kaplan'a tepki gösterildi. HDP'den, "Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz" ifadeleri paylaşıldı.

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