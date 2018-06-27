Facebook Twitter Rss

Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan gözaltında

Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan gözaltında.14794
  • Giriş : 27.06.2018 / 11:16:00

Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Muş'un Hasköy ilçesi Kaymakamı Ahmet Özkan'ın Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, hakkında FETÖ/PDY soruşturması yürütülen Özkan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

Özkan, Erzurum Başsavcılığının kararı üzerine Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

NTV

Bedelli askerlik için ücret açıklandı

'Jurassic Park 2' Türkiye'de rekora koşuyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında Samsun merkezli 8 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adil Öksüz'ün kayınvalidesine müebbet!

Adil Öksüz'ün kayınvalidesine müebbet!

Adil Öksüz'ün kayınvalidesine ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

 

Sarallar'a operasyon: 35 gözaltı!

Sarallar'a operasyon: 35 gözaltı!

Sarallar'a İzmir'de düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

 

55 emniyet personeline gözaltı

55 emniyet personeline gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında Bursa'da operasyonlar düzenlendi.

Öğretmen ataması sonuçları açıklandı

Öğretmen ataması sonuçları açıklandı

Engelli adayların öğretmen atamasının sonuçlandığı açıklandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya