Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan gözaltında
Muş'un Hasköy ilçesi Kaymakamı Ahmet Özkan'ın Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, hakkında FETÖ/PDY soruşturması yürütülen Özkan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.
Özkan, Erzurum Başsavcılığının kararı üzerine Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
NTV
DİĞER HABERLER
Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
FETÖ soruşturması kapsamında Samsun merkezli 8 ilde operasyonlar düzenlendi.
Adil Öksüz'ün kayınvalidesine müebbet!
Adil Öksüz'ün kayınvalidesine ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
Sarallar'a operasyon: 35 gözaltı!
Sarallar'a İzmir'de düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.