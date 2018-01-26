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Hastanede çıkan yangında 41 kişi can verdi

Hastanede çıkan yangında 41 kişi can verdi.16460
  • Giriş : 26.01.2018 / 10:13:00

Güney Kore'de bir hastanede başlayan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

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Güney Kore'de acı olay. Ülkede bulunan bir hastanede başlayan yangında 41 kişi zehirlenerek hayatını kaybederken, 79'dan fazla kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldılar.

Sejong Hastanesi'nin acil servisinde çıktığı sanılan yangın başladığında hastanede 200 hasta ve çok sayıda personelin bulunduğu belirtiliyor.

Güney Kore tarihinin en çok can kaybı yaşanan yangınlarından birisi haline gelen hastane yangınında can kaybının artmasından endişe ediliyor.

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