Hastanede jandarma dönemi
Hastanelerde yeni dönem başladı. Sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek için hastanelerde polisin yanı sıra jandarma da görev yapmaya başlayacak.
Sağlık Sendikaları ve Tabip Odaları sağlıkta şiddetin önlenmesi için biran önce gerekli cezai müeyyide ve gerekli tedbirlerin alınmasını talip ederken, artık kamu hastanelerinde görevli hastane polislerinin yanı sıra polis ile birlikte jandarma da görevlendirildi.
Samsun'da 3 gün önce başlayan uygulamaya vatandaşlar uygulamanın faydalı olacağını söylediler. Hastane polislerinin yanında 1 rütbeli jandarma personeli ile 1 er görev yapıyor. Herhangi şiddet olayının da ise polisle birlikte hareket edecek olan jandarma personeli 24 saat kamu hastanelerinde görev yapmaya başladı
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Bedelli askerlik yapacakların birlikler belli oldu
Bedelli askerlik yapacak olan vatandaşların birlikleri belli oldu.
Gri listedeki terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, Tunceli'de düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.