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Hastanelerde yeni dönem!

Hastanelerde yeni dönem!.12645
  • Giriş : 08.07.2018 / 09:57:00

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kamuda nitelikli işler yapan hekimlere özel ücret açıklamasında bulundu.

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Büyüyen Beşik

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Özellikli sağlık hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerini 5 kat artıracağız. Bu düzenlemeyle, nitelikli sağlık hizmeti veren hekimlerin kamudan özel sektöre ve hatta yurt dışına gidişini önlemiş olacağız. Yüksek teknoloji gerektiren ve riskli cerrahi operasyonların kamu ve üniversite hastanelerinde daha fazla yapılmasını teşvik etmek istiyoruz" dedi.

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