Hastaneye kaldırılan Derici'den kötü haber
Verdiği kilolar sonrası iyice sağlığı bozulan ve gıda zehirlenmesi nedeniyle geçtiğimiz günerde hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı İrem Derici, vereceği konserleri sağlık durumunun el vermemesi nedeniyle iptal etti.
Derici, vereceği 3 konseri daha doktor raporuyla iptal etti. Ünlü popçu haberi Instagram’dan duyurdu: "Tedavi sürecim devam etmekta olduğu için;
20 Eylül Ankara Atılım Üniversitesi
23 Eylül Yenikapı (Samsun tanıtım günleri)
24 Eylül İstanbul çekmeköy konserlerim doktor raporu ile iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederim. Sizlerle buluşmam için bana bol bol dua edin"
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