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Hastaneyi vurdular: Ölü ve yaralılar var

Hastaneyi vurdular: Ölü ve yaralılar var.17070
  • Giriş : 25.04.2017 / 12:46:00

İdlib'de bir hastaneye yapılan saldırıda ölü ve yaralılar var.

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Geçtiğimiz ay Esad rejimi tarafından kimyasal saldırı yapılan Suriye'nin İdlib kentinde bir felaket daha yaşandı. Kentte bir hastaneye düzenlenen hava saldırısında çok sayıda sivilin yaralandığı ve hayatını kaybettiği açıklandı.

Reuters haber ajansı Suriye’nin İdlib kentinde bir hastaneye saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırının Suriye ya da Rus jetleri tarafından  gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hava saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında hastaların da olduğu 14 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var.

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