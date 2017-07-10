Hatay'a top mermisi atıldı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kırsal alana top mermisi atıldı. Top mermisinin, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Topraktutan Karakolu'nun yakınlarına Esad rejiminin kontrolündeki bölgeden geldiği belirlendi.
Hollanda Hükümeti'nin Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in 15 Temmuz'da Hollanda'daki toplantıya katılmasını engellemesinin ardından skandal bir karar da Avusturya'da geldi.
Reuters'ın geçtiği bilgiye göre, Avusturya'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yapılacak bir anma etkinliğine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılmasına izin verilmediği bildirildi.
Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcünün de konu ile alakalı "Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un Türk ekonomi bakanının ülkeye girişine izin vermediğini doğrulayabilirim" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
SKANDAL BİR KARAR DA HOLLANDA'DAN GELMİŞTİ
Hollanda hükümeti, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Salı günü Apeldoorn kentinde yapılacak toplantıya katılmasını "arzu etmediğini" açıklamıştı.
Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, "mevcut koşullarda iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler açısından Türkeş ya da herhangi bir kabine üyesinin Hollanda'ya gelmesinin, arzu edilen bir durum olmadığı" vurgulandı.
HÜRRİYET
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