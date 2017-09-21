Hatay'a top mermisi atıldı!
Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsalına Beşar Esad rejiminin kontrolündeki bölgeden top mermisi atıldığı öğrenildi. Meydana gelen olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı ve misliyle cevap verildiği öğrenildi.
HÜRRİYET
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