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Hatay'a top mermisi atıldı!

Hatay'a top mermisi atıldı!.8772
  • Giriş : 21.09.2017 / 16:54:00

Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsalına top mermisi atıldığı öğrenildi.

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Sepet Beşik

Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsalına Beşar Esad rejiminin kontrolündeki bölgeden top mermisi atıldığı öğrenildi. Meydana gelen olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı ve misliyle cevap verildiği öğrenildi.

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