Hatay'a Zeytin Dalı sınır kapısı!
Afrin operasyonu sonrası hükümetten kritik açıklama geldi. Hatay sınırına Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesi için Zeytin Dalı sınır kapısı açılacağı öğrenildi.
Cilvegözü'nden sonra Hatay'dan Suriye'ye açılacak ikinci gümrük kapısı, Kumlu ilçesinin Hamam köyü yakınlarında yapılacak.
Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın yapımı, iki ay içinde tamamlanacak.
Gümrük kapısı, ilerleyen dönemlerde Halep'e ulaşacak en kısa ticaret yolu olarak da değerlendirilecek.
HÜRRİYET
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