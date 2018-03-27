Facebook Twitter Rss

Hatay'da 1 uzman çavuş şehit oldu

Hatay'da 1 uzman çavuş şehit oldu.10553
  • Giriş : 27.03.2018 / 11:13:00

Hatay'da 1 uzman çavuş, PKK'ya düzenlenen operasyonda şehit oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Hatay Valisi Erdal Ata'dan terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon hakkında açıklama yaptı. Vali, düzenlenen operasyonlarda 1 uzman çavuşun şehit olduğunu bildirdi.

Hatay Valisi Erdal Ata, İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, Karagöz Mahallesi Meti Sırtları bölgesinde dün bir grup terörist tespit edilmesi üzerine bölgeye düzenlenen hava destekli operasyonda şuan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Ancak bu sabaha karşı arazi taramasında yaralı bir teröristin ateş açması üzerine bir uzman çavuşun şehit olduğunu açıklayan Vali Ata, "Amanos Dağlarında bir tane dahi terörist kalmayana kadar operasyonlarımızı devam edecek. Jandarmanın yaptığı istibarat çalışmaları neticesinde jandarmamız ve silahlar kuvvetler daha önce hareket geçti ve onların eylemleri engellendi. Eylemi Zeytin Dalı Harekatı'na misilleme olarak yapmak istedikleri bilgisi var" dedi.

TRT

Taksilerin rengi değişecek

Hakan Peker TRT canlı yayınını terk etti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

16 ilde FETÖ operasyonu: 44 kişi gözaltında

16 ilde FETÖ operasyonu: 44 kişi gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında 16 ilde operasyonlar düzenlendi.

Taksilerin rengi değişecek

Taksilerin rengi değişecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksilerle ilgili yeni değişiklikleri açıkladı.

 

İstanbul Beşiktaş'ta kafeye silahlı saldırı

İstanbul Beşiktaş'ta kafeye silahlı saldırı

İstanbul Beşiktaş'ta bir kafeye silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

İsrail askerleri 43 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri 43 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da 43 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtildi.

 

Kargo şoförü, 1 milyonluk kargoyu alıp kaçtı!

Kargo şoförü, 1 milyonluk kargoyu alıp kaçtı!

İstanbul'dan Bursa'ya 1 milyon TL değerindeki otomotiv ve teknoloji ürünlerini götüren kargo şoförü

Dolandırıcı 'Tosun' Facebook'ta yetişti!

Dolandırıcı 'Tosun' Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank’ın firari CEO’su Mehmet Aydın’ın tutuklanan eşi Sıla Aydın, 511 milyon TL’lik vurguna u


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya