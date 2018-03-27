Hatay'da 1 uzman çavuş şehit oldu
Hatay Valisi Erdal Ata'dan terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon hakkında açıklama yaptı. Vali, düzenlenen operasyonlarda 1 uzman çavuşun şehit olduğunu bildirdi.
Hatay Valisi Erdal Ata, İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, Karagöz Mahallesi Meti Sırtları bölgesinde dün bir grup terörist tespit edilmesi üzerine bölgeye düzenlenen hava destekli operasyonda şuan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Ancak bu sabaha karşı arazi taramasında yaralı bir teröristin ateş açması üzerine bir uzman çavuşun şehit olduğunu açıklayan Vali Ata, "Amanos Dağlarında bir tane dahi terörist kalmayana kadar operasyonlarımızı devam edecek. Jandarmanın yaptığı istibarat çalışmaları neticesinde jandarmamız ve silahlar kuvvetler daha önce hareket geçti ve onların eylemleri engellendi. Eylemi Zeytin Dalı Harekatı'na misilleme olarak yapmak istedikleri bilgisi var" dedi.
TRT
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