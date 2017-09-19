Hatay'da 200 polisle uyuşturucu operasyonu
Hatay Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonuna katıldı.
Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.G. (37), 3 ayrı hırsızlık suçundan aranan E.G. (21) ve 2 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.B. (21) gözaltına alındı.Gözaltına alınan şahıslardan H.G.'nin evinde 230 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 33 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
TRT
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