Hatay'da 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandı
Antakya'da 3.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken bölge halkı korku dolu anlar yaşadı.
TRT
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