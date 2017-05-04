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Hatay'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Hatay'da 3.8 büyüklüğünde deprem!.13895
  • Giriş : 04.05.2017 / 11:43:00

Hatay'ın Erzin ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Hatay'ın Erzin ilçesinde 3.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı meydana geldi. Konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Kandalli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü'nden açıklama geldi.

Merkez üssü Turunçlu olan deprem saat 10.15 sıralarında yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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