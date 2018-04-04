Hatay'da 55 polise hapis cezası çarptırıldı
Hatay'da düzenlenen ve Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı oldukları öğrenilen aralarında eski amir ve komiserlerin bulunduğu 55 polis hapis cezasına çarptırıldı.
Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilen 41'i tutuklu 55 sanık ve avukatları katıldı.
Son savunmaları sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, 55 polisten birine 9 yıl, kırk beşine 7 yıl 6'şar ay, yedisine 4 yıl 2'şer ay, ikisine ise 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verdi.
TRT
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