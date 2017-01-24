Hatay'da ByLock operasyonu
Kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında kamu ve kurumlara sızan Fethullahçı Terör Örgütü üyelerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Hatay'da yapılan baskında ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 öğretmen gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Hatay merkezli gerçekleşen Adana, Kahramanmaraş ve Kastamonu illerinde Bylock kullandıkları belirlenen 15 öğretmen yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Antakya Devlet Hastanesi’ne getirilen zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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