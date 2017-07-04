Hatay'da canlı bomba yakalandı!
Hatayda Suriye uyruklu bir şahıs çantasında canlı bomba düzeneğiyle yakalandı.
Suriye'den yasadışı yollarla sınırı geçip Türkiye'ye giren K.A. adlı erkek, Güveççi Mahallesi kırsalına güvenlik güçlerince yakalandı. Yaklaşık 1 haftadır Türk güvenlik güçlerinin takibinde olduğu belirtilen K.A.'nın üzerinde yapılan aramada, canlı bomba düzeneği ele geçirildi. Bombanın cinsi ve miktarı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Gözaltına alınan K.A.'nın hangi terör örgütüne üye olduğunu belirlemek için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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