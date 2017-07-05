Hatay'da canlı bomba yakalandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde panik. Güveççi Mahallesi'nde dün yakalan Suriyeli canlı bomba ile ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama geldi. 5 kilo 250 gram TNT çıkan canlı bomba yakalandı.
Yayladağı İlçesi Güveççi Mahallesi yakınlarından sınırı illegal yoldan geçmeye çalışan kişiler olduğu tespit edilmesi üzerine ekiplerin harekete geçtiği belirtilen açıklama şu bilgiler verildi:
"Kışlak Karakol Komutanlığı birimlerinin bölgeye intikal etmesiyle Suriye uyruklu K.A., taşıdığı sırt çantası ile birlikte yakalanmıştır. Yapılan aramada çanta içerisinde, 2 şampuan kutusu ve 3 deterjan torbasına konulmuş vaziyette 5 kilo 250 gram TNT olduğu değerlendirilen madde, 20 metre uzunluğunda fitil, 9 fünye, ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir."
TRT
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