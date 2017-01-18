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Hatay'da PKK/PYD operasyonu: 36 gözaltı

Hatay'da PKK/PYD operasyonu: 36 gözaltı.14171
  • Giriş : 18.01.2017 / 15:28:00

Terör soruşturması kapsamında Hatay'da PKK'ya yönelik bir operasyon düzenlendi.

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Türkiye'de yuvalanan terör örgütü üyeleri tek tek yakalanıyor. Hatay Samandağ ve İskenderun'da Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Sosyalist Dayanışma Platformu'na yapılan operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, Samandağ ve Antakya’da 12, İskenderun’da 18 olmak üzere toplam 36 kişi gözaltına alındı. Operasyonların devam edeceği ve gözaltı sayısının artacağı yetkililer tarafından ifade edildi.Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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