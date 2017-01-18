Hatay'da PKK/PYD operasyonu: 36 gözaltı
Türkiye'de yuvalanan terör örgütü üyeleri tek tek yakalanıyor. Hatay Samandağ ve İskenderun'da Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Sosyalist Dayanışma Platformu'na yapılan operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda, Samandağ ve Antakya’da 12, İskenderun’da 18 olmak üzere toplam 36 kişi gözaltına alındı. Operasyonların devam edeceği ve gözaltı sayısının artacağı yetkililer tarafından ifade edildi.Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
DİĞER HABERLER
İstanbul Taksim'de yoğun güvenlik önlemi
Polisin Taksim Meydanı'nda aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti
İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı!
Yarın İstanbul'da düzenlenecek anma töreni nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Anadolu Adliyesi'nde bomba paniği yaşandı
Anadolu Adliyesi'nin giriş kapısına bırakılan paket paniğe yol açtı.
Konya'da kaza! 32 araç birbirine girdi
Konya'da yoğun sis ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.
Menderes'in raporu Başbakan'da!
O felaket ile ilgili rapor, Başbakan Binali Yıldırım'ın eline geçti.