Hatay'da polise saldırı: 3 şehit
Olay, saat 22.00 sıralarında Derince mevkii Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Sökmen Kampüsü yakınındaki Bölge Trafik Müdürlüğü önünde meydana geldi.
Bölge Trafik Müdürlüğü önünde kente giriş-yapan araçlar üzerinde kontrol yapan polislerin üzerine, bir otomobilden ateş açıldı. Polislerin karşılık vermesi üzerine saldırganlar, olay yerinden kaçtı.
Polislerin anonsu üzerine olay yerine ambulanslar ve destek ekip gönderildi. Ağır yaralanan polisler, ambulanslar ile MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen polislerden 2’si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı diğer polisin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ARAÇ TERK EDİLMİŞ BULUNDU
Olayın ardın bölgeyi ablukaya alan polis, kent genelinde operasyon başlattı. Yapılan çalışma sonucu saldırganların kullandığı otomobil, Alahan Mahallesi’nde terk edilmiş olarak bulunduğu öğrenildi. Güvenlik güçlerinin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.
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