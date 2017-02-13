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Hatay'da şok! Arabasının içinde bıçaklandı

Hatay'da şok! Arabasının içinde bıçaklandı.19977
  • Giriş : 13.02.2017 / 16:07:00

Hatay'da 2 kişi durdurdukları aracın sürücüsünü bıçakladı.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yol ortasında 2 motosikletli kişi, durdurdukları otomobilin sürücüsünü bıçakla yaraladı. Korkunç olay diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başaltıldı.

Atatürk Bulvarı’nda dün meydana gelen olayda, plakası kapatılmış motosikletli 2 kişi, takip ettikleri otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki M.A.’yı Öğretmenevi yakınlarında durdurdu. Motosikletten inen saldırganlar, yol ortasında M.A.’yı bıçakla yaraladı. Diğer sürücüler tarafından bıçaklama anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Henüz kimlikleri saptanamayan 20 yaşlarındaki saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı. Yaralanan M.A. ise ihbar üzerine götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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