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Hatay'da yakalandı!

Hatay'da yakalandı!.18218
  • Giriş : 12.06.2018 / 10:06:00

Hatay'da Abdurrahman Kahalid adlı teröristin yakalandığı öğrenildi.

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Sepet Beşik

İskenderun Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri, Hatay'da yuvalanan Abdurrahman Kahalid adlı teröristi kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman Kahalid tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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