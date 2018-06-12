Hatay'da yakalandı!
İskenderun Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri, Hatay'da yuvalanan Abdurrahman Kahalid adlı teröristi kıskıvrak yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman Kahalid tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TRT
DİĞER HABERLER
Periscope TV'ye erişim engelleniyor
Twitter'ın canlı yayın platformu Periscope TV'ye erişim engelleniyor.
Zonguldak'ta kripto FETÖ operasyonu
FETÖ soruşturması kapsamında Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi.
İstanbul'da yangın! Ekipler olay yerinde
İstanbul Cevizbağ'da bir iplik fabrikasında yangın çıktığı öğrenildi.