Hatay'dan acı haber! 1 şehit!
Amanos Dağları'nda terör örgütü üyeleri ile çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu. Çatışma ile ilgili Vali Ata'dan açıklama geldi. Vali, birkaç aydır gözetleme keşif faaliyetleri yapıldığı ve çatışmaların da devam ettiği öğrenildi.
TSK'DAN AÇIKLAMA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay Amanos Dağları'nda PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışma esnasında bir askerin şehit olduğunu açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, "Hatay Amanos Dağları’nda 14 Şubat 2017 tarihinde PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışma esnasında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.
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