Hava destekli FETÖ operasyonu
15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimler Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şebe ekipleri tarafından hava destekli bir operasyon gerçekleştirildi.
Baskın yapılan adreslerde arama yapan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. Terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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