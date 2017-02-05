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Hava Harp Okulu davasında gelişme!

Hava Harp Okulu davasında gelişme!.21609
  • Giriş : 05.02.2017 / 17:50:00

Hava Harp Okulu davası ile ilgili önemli bir gelişme kaydedildi.

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15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yargılanan 91 Hava Harp Okulu öğrencisi ile 2 komutan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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