Hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi!
İran'ın başkenti Tahran'da alarm verildi. Tahran Hava Kirliliği İzleme ve Acil Durumu Koordinasyon Komitesince alınan karar doğrultusunda 3 ilçede hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi.
Komite tarafından açık havada düzenlenmesi planlanan spor müsabakaları iptal edilirken, esnafın dükkanlarını 2 saat önce kapatmaları ve kadın personele izin vermeleri tavsiye edildi.
Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.
Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 5 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da hava kirliliği sebebiyle ilkokullar sık sık tatil ediliyor.
SABAH
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