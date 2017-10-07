Hava sıcaklıları düşüyor!
Kış kendini göstermeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamasında hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağını, Trakya ile Batı Akdeniz'de 4 ila 6 derece düşeceğini bildirdi.
İstanbul'da havanın gün içinde parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilirken, akşam saatlerinden itibaren ise Avrupa Yakası başta olmak üzere il genelinde sağanak yağış bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Trakya ile Batı Akdeniz'de 4 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, akşam saatlerinden sonra Trakya'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, batı kesimlerde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
HABERTURK
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