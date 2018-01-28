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Havai fişek fabrikasında patlama: 2 kişi öldü

Havai fişek fabrikasında patlama: 2 kişi öldü.20380
  • Giriş : 28.01.2018 / 08:28:00

Niğde'de bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

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Büyüyen Beşik

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde kurulu bulanan havai fişek fabrikasında bugün saat 18.00 sıralarında patlama meydana geldi. 55 kişinin çalıştığı fabrikadaki patalamada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, Niğde Ömer Halis Demir Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Fabrikada 55 kişinin çalıştığı öğrenildi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü. Patlama sesinden ve dumandan etkilenen çok sayıda işçiye ise ayakta müdahale edildi.

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde kurulu bulanan havai fişek fabrikasında bugün saat 18.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 55 kişinin çalıştığı fabrikanın kimyasal işlem yapılan bölümünde meydana gelen ve nedeni henüz belirlenemeyen patlamada, Muharrem Alkan (33)ve aynı yaştaki İlyas Ünlü yaşamını yitirdi. Patlama sesinden ve ardından ortaya çıkan dumandan etkilenen işçiler ise ambulansla Niğde Ömer Halis Demir Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilere ayakta müdahale edildi. Ölen 2 kişinin cenazeleri de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Bor Kaymakamlığı ve Niğde Valiliği'nden herhangi bir açıklama yapılmazken, jandarma ekipleri, olayla ilgili isimleri açıklanmayan fabrika sahibi ve oğlu ile fabrikanın sorumlu müdürü ve iş güvenliği uzmanını gözaltına aldı.

Cnntürk

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