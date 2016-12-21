Havai fişek faciası: 26 ölü
Meksika'da şok olay. Başkent Mexico City'de bulunan bir havai fişek mağazasında yaşanan patlamada 26 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.
Meksika Federal Polisi, kent merkezine 32 kilometre mesafedeki San Pablito bölgesinde bir havai fişek mağazasında patlama olduğunu açıkladı.
Polis, ilk belirlemelere göre 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin yaralandığını duyurdu.
Patlama nedeniyle çevredeki binaların zarar gördüğünü de aktaran yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor.
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