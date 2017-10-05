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Havalar 2 ila 4 derece ısınıyor

Havalar 2 ila 4 derece ısınıyor.11558
  • Giriş : 05.10.2017 / 09:10:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıkları ile ilgili açıklama yaptı.

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Erken gelen kış ile ilgili yeni uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yağış beklenmediğini, 2 ila 4 derece arasında sıcaklıkların artacağını belirtti.

Kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı, Doğu Anadolu'nun doğusunun çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

  Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21
  İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
  Bursa: Az bulutlu 23
  İzmir: Az bulutlu ve açık 26
  Adana: Az bulutlu ve açık 31
  Antalya: Az bulutlu ve açık 29
  Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22
  Trabzon: Parçalı bulutlu 21
  Erzurum: Parçalı bulutlu 15
  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25

TRT

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