Havalar serinlemeye başlayacak!
Yaz aylarında yaşanan bunaltıcı sıcaklık yerini serin havaya bırakıyor.
Hava sıcaklığı önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. 19 Eylül'den itibaren yer yer kuvvetli esmesi beklenen rüzgarların Balkanlar üzerinden taşıyacağı soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle yaz değerlerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak yerini sonbahar havasına bırakması bekleniyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen de Twitter hesabından yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta ortasında batı bölgelerinde kuvvetli yağışların etkili olacağını belirtti.
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