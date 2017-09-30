Havalimanı bomboş, Barzani çaresiz!
Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen tartışmalı referandumun ardından Erbil yönetimi giderek köşeye sıkıştı. Başta Türkiye, Irak ve ABD olmak üzere pek çok ülkenin karşı çıktığı referandumun gerçekleştirilmesi üzerine tüm ülkelerden sert açıklamalar geldi.
Irak hükümetinin kararıyla dün Erbil ve Süleymaniye'de 18.00 itibariyle tüm uçuşlar durduruldu.
Barzani, Bağdat yönetimi ve BM'ye çağrıda bulunarak uçuş yasağının bir an önce kaldırılmasını istedi. AP'nin bugün Erbil uluslararası havalimanında çektiği karelerde havalimanının bomboş olduğu görülüyor.
Barzani'ye ait yayın organı Rudaw, Erbil yönetiminin Bağdat ve Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulunarak uçuş yasağının bir an önce iptal edilmesini istediğini bildiriyor. Kararın tamamen siyasi olduğunu savunan Barzani'nin iptal talebindeki gerekçe, uçuş yasağının toplumu cezalandırması.
Hürriyet
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