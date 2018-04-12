Havalimanında ejderha yumurtası ele geçirildi
Atatürk Havalimanı'nda hareketli saatler yaşandı. Düzenlenen operasyonda 802 adet Ejderha yumurtasının ele geçirildiği, olayla ilgili ile 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanına Vietnam’dan gelen 3 yolcuyu şüpheli hareketleri üzerine takibe aldı. Bir süre takip edilen şüpheliler, uçaktan gelen bavullarını almalarının ardından gözaltına alındı. Şüpheliler Fatih B., Murat B. ve Murat T.'nin teslim aldığı bavullar açıldığında içinde 802 adet yumurta çıktı. Bavulların yumurtaların kırılmaması için özel olarak dizayn edildiği belirtildi.
Yapılan araştırmada yumurtaların Vietnam kökenli Ejderha tavuklarının yumurtası olduğu tespit edildi. Yumurtaların yurda sokulduktan sonra kuluçka makinelerine konularak civciv çıkarılması planlandığı tespit edildi. Dong Tao tavuğu olarak da adlandırılan Vietnamlı ejderha tavuğu 2 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor. Yumurtalarla birlikte yakalanan Fatih B., Murat B. ve Murat T. hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhafelet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi
MİLLİYET
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