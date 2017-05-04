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Hawking: Dünyayı 100 yıl içinde terk etmeliyiz

Hawking: Dünyayı 100 yıl içinde terk etmeliyiz.18992
  • Giriş : 04.05.2017 / 09:52:00

Stephen Hawking, insanoğlunun 100 yıl içinde dünyayı terk etmesi gerektiğini söyledi.

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Dünyaca ünlü bilim adamı Stephen Hawking, korkutan bir açıklama yaptı. Hawking, iklim değişikliği, astroid çarpması, salgın hastalıklar, aşırı nüfusun insanlığı yok edeceğini ve insanoğlunun 100 yıl içinde dünyayı terk etmesi gerektiğini söyledi.

Hawking, eski bir öğrencisi olan Christophe Galfard ile insanlığın uzayda yaşamak için gerekli hazırlıkları yapmasının yollarını araştıracak.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking, insanlığın hayatta kalmak için Dünya'yı 100 yıl içerisinde terk etmesi gerektiğini söyledi.

BBC''nin yeni belgeselinde konuşan Hawking, insanlığın Dünya'daki vaktinin kısaldığını belirtti. Stephen Hawking, iklim değişikliği, astroid çarpması, salgın hastalıklar ve aşırı nüfusun Dünya'da kalınması durumunda insanlığı yok edeceğini belirtti.

Belgeselde Hawking ve eski öğrencisi Christophe Halfard'ın, insanlığın uzayda nasıl yaşayabileceğini tartıştığı kaydediliyor.

ve kara delikler üzerine yaptığı geniş kapsamlı çalışmalarla tanınıyor. Vücudunun neredeyse hiçbir kısmını kullanamayan, kendisi için özel olarak geliştirilen bir bilgisayar sistemine sadece yanak kaslarından birini kullanarak komut veren Hawking, bu şekilde günde yaklaşık 2 bin 500 kelimeyle iletişim kuruyor ve bilimsel çalışmalarını sürdürüyor.

Araştırmaları 40'ın üzerinde dile çevrilen Hawking, bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan sonraki en büyük dahi olarak görülüyor.

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