Hayata Destek Derneği'nden açıklama
Açıklamada,
"Hayata Destek Derneği olarak, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Feleknas Uca tarafından TBMM gündemine 26 Aralık 2016 tarihinde sunulan soru önergesinde ismimize referans içeren bölümlerde kamuoyunu yanlış yönlendirme olasılığı olan bilgiler yer aldığı kaygısıyla işbu açıklamayı yapma gereği duyuyoruz.
Soru önergesinde hakkımızda yer alan bilgiler, Dihaber ajansı internet sitesinde 19 Aralık 2016 tarihinde, “Son Dernek De Yardımlarını Sonlandırdı” başlığıyla yayımlanan haberi kaynak almaktadır. Söz konusu haber içeriğine dair tarafımızca ilgili haber ajansından düzeltme talep edilmiş, talebimiz kabul görmüş olmasına rağmen yeni haber içeriği henüz yayına girmeden önceki içerikte yer alan iddialar, maalesef bu defa bahsi geçen soru önergesiyle Meclis gündemine taşınmıştır.
Söz konusu haber içeriğinde ve dolayısıyla soru önergesinde yer yanlış değerlendirmelere yol açabileceğinden kaygı duyduğumuz hususları, Hayata Destek Derneği olarak şu şekilde ifade etmek isteriz:
Bir insani yardım derneği olarak biz, misyonumuzu doğa ya da insan kaynaklı afetlerden etkilenmiş topluluklara destek sağlamak olarak tanımlıyoruz. Acil yardım ve iyileştirme çalışmalarımızda dezavantajlı toplulukların temel ihtiyaçlarını karşılamak için geçici süreyle yardım ulaştırma üzerinden işlevimizi belirliyoruz. Uzun erimli çözümler bakımından sorumluluğun ise bir insani yardım aktöründe ya da bir sivil toplum kuruluşunda değil, ana aktör olarak devlete ait olması gerektiğine inanıyoruz.
Buradan hareketle ifade etmemiz gerekir ki mültecilere yönelik atılacak adımlarda, devlet kurumlarının uzun dönemli ve kalıcı çözümler için sorumluluk üstlenmesi bizim çalışmalarımıza yönelik bir baskı ya da tehdit oluşturmak bir yana, amaçladığımız değişim ve iyileşmenin inşasında kaçınılmaz bir ihtiyaç konumundadır.
Son bir senedir Diyarbakır Fidanlık Ezidi Kampı’nda yürüttüğümüz proje kapsamında Derneğimiz, bölgedeki Ezidi ailelere temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaları için e-kart’lar aracılığıyla aylık kişi başı 62 TL’lik nakit desteği sağlamıştır. Kartlara Aralık ayı bedeli olarak yapılan son yüklemenin ardından ailelere 31 Aralık 2016 tarihine kadar bu meblağı kullanarak alışveriş yapabilecekleri bildirilmiştir. 31 Aralık’ta nakit yardımlarımızın sonlanmasının nedeni, herhangi bir kurumdan Derneğimize yönelen baskı ya da kısıtlama değil, projeye ait hibenin bu tarihte sona eriyor olmasıdır.
Fidanlık Kampı’nda nakit yardımı yanı sıra yürüttüğümüz psiko-sosyal destek çalışmalarımıza ise yeni yönetimin kampta göreve başlamasıyla yeni dönemde tekrar değerlendirilmek üzere ara verilmiştir. Faaliyetlerin devamına dair nihai karar, Ocak ayı sonunda yeni kamp yönetimi ve ilgili yerel yönetim birimleri ile yürütülecek görüşmelerin ardından ihtiyaçlar dâhilinde değerlendirmeler yapılarak netleştirilecektir.
Derneğimiz bölgede yaptığımız ihtiyaç analizleri ışığında belirlenen Ezidi ailelere, kışlık yardım sağlama yönünde çalışmalar da yürütmüştür. Bu dağıtımlar, proje tamamlanana dek herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadan devam etmiş ve tamamlanmıştır.
Biz kendini afetten etkilenmiş birey ve topluluklara, tarafsız şekilde yardım sağlama misyonuyla tanımlayan bir insani yardım kuruluşu olarak, Ezidi ailelere yardımlarımızı hak temelli ihtiyaçlar dâhilinde dün olduğu gibi bugün de sürdürmeye hazır olduğumuzu belirtmek isteriz." denildi.
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