Hayati Yazıcı: OHAL'de referandum yapılabilir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, referandumun 2017 yılının ilk çeyreğinde yapılabileceği bilgisini verdi.
Hükümet adına açıklama yapan Yazıcı, referandum yapılacak diye Olanüstü Hal'in kaldırılmasının söz konusu olmadığını belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Habertürk TV'de katıldığı programda Gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. OHAL devam ederken referandum yapılabileceğini belirten Yazıcı, Anayasa Değişikliği sürecinde AK Parti'den fire tartışmalarına ilişkin ise "Bizim grubumuzla alakalı olarak, 316 arkadaşımız bu teklife imza koyduğuna göre arkasında duracak, ya imza koymayacaksınız ya arkasında duracaksınız" diye konuştu.
MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da Darbe Komisyonu'na çağrılması gerektiğini söyleyen Yazıcı'nın açıklamalarının satır başları şöyle:
ANAYASA GÖRÜŞMELERİ
Anayasa bizim geleneğimize baktığımızda, sistem değişikliğini de öngörecek kapsamda anayasa yapmışlığımız yok. Bu defaki değişiklik de bir sistem değişikliğini öngörüyor, onun için de çok yoğun tartışmalara yol açıyor. Teklifi tarumar edecek değişiklik değil. Bu alana ilgi duyan insanlar katkılarını yazıp iletmek, sözlü olarak aktarma dahilinde. Bir ekiple çalışma yapıldı geldi. 316 vekilin aynı anda görüşmesi mümkün değildi. Milletvekillerinin de görüş ve önerilerini dinlemek üzere toplantı yapıldı. Partnerimizle bir koalisyon içine giriyoruz. Onların kabulü içinde redakte edilmiş bir teklif.
YEDEK VEKİLLİK ÇOK DA GEREKLİ DEĞİL
Çok gerekli değil diye düşündüm ben de. Bunu Genel Başkanımızla paylaştım. Böyle bir ihtiyaç yok diye düşünüyorum. Meclisimizde ne kadar boşalma olursa bunun koşulları belirlenmiş. Bizim teklifimizde 600 milletvekili oluyor, Meclis'in boşalması için 30 milletvekilinin ayrılması lazım. Bir ara seçimi gerektirecek durumun olması halinde seçim yapılacak bu da bir denetimdir. Birçok arkadaşın gözüne batan konu bu. Eleştirler, talepler dikkate alındı ve tekliften çıkarıldı. Ortak akıl oluştu ve tekliften çekildi. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı ile istişare etti.
MECLİSİ 18 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARLA DOLDURACAK DEĞİLİZ
18 yaşa ilişkin herhangi bir önerinin Meclis Genel Kurulu'na geleceği kanısında değilim. 18 yaşındaki çocuk ne yapacak, biz Meclis'i 18 yaşındaki insanlarla dolduracak değiliz, bu seçme hakkıdır. Seçme ve seçilme yaş farkını kaldırdık.
FİRE TARTIŞMALARI
MHP'nin iç yapısıyla alakalı yorum yapmaktan kaçınırım. Bizim grubumuzla alakalı olarak, 316 arkadaşımız bu teklife imza koyduğuna göre arkasında duracak, ya imza koymayacaksınız ya arkasında duracaksınız. Eleştiri yapanlar olabilir ama bizim siyaseten çalışma tarzımız şu; biz oturur müzakere ederiz, kanaatlerimizi ifade ederiz. Bir karar alınır, kolektif akıl bu değişikliğin yapılması yönündedir. Her arkadaşımız bu kararın arkasında durur. Şüphem yok, ama olmaz olmaz demem. En önemli kontrol vicdan ve ahlaki birikimdir.
REFERANDUM TARİHİ
Takvimlendirme yapılmadı. Kesin bir zaman söyleyemem. Meclisin ve hükümetin birinci gündemidir. Gündem doğal seyri içinde sonuçlanır. Bir aksaklık, aksilik olmazsa 2017 yılının ilk çeyreği içerisinde bu gerçekleşmiş olur.
REFERANDUM KAMPANYASI
Teşkilatlarımıza bilgi notu gönderdik. Meclis'ten geçtikten sonra halkı da kapsayacak şekilde televizyon programları, gazete röportajları dışında Meclis'ten geçtikten sonra sahalarda olacağız.
MYK VE KABİNE REVİZYONU
Bunların nasıl oluşacağı belli, MYK'nın nasıl oluşacağı belli. Böyle bir emare ve gerek görmüyorum. Bu süreç böyle devam edecek.
OHAL SÜRECİ
Biz Türkiye'de OHAL'i hangi sebeple getirdik, bunu herkes biliyor. Türkiye köşeden döndü. Bu şer çetesinin devletin değişik organlarına yıllardan boyu yerleşmiş, 15 Temmuz'da gördüğümüz gibi her türlü alçaklığı gerçekleştirebileceğini gördük. Fantazi değil, OHAL ilan etmek büyük riskti. Referanduma giderken, OHAL sürecini gerekli kılan sebepler kalktıysa kalkar. Referanduma gidiyoruz diye OHAL'in kaldırılmasını sağlıklı bulduğumu söyleyemem.
KAYYUM ATAMALARI
İş olsun diye bir takım belediyelere kayyum atanmıyor. Kayyum atamaya gerekli kılan sebepler var. Bir belediye başkanı var, bir eş başkan var. Eş başkanı kim atıyor, Kandil? Kendi kendilerine kayyum atıyorlardı. Beraat ederlerse görevlerine dönerler.
MİT MÜSTEŞARI DARBE KOMİSYONU
'Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Darbe Komisyonu'na çağrılmalı.
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