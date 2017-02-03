'Hayır'cıları tehdit edenler serbest bırakıldı
Ellerindeki tabanca ile çektirdikleri fotoğrafı 'Başkanlık sistemine hayır diyenleri 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız' notuyla paylaşan S.A ve G.E adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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