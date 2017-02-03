Facebook Twitter Rss

'Hayır'cıları tehdit edenler serbest bırakıldı

'Hayır'cıları tehdit edenler serbest bırakıldı.10551
  • Giriş : 03.02.2017 / 16:34:00

Düzce'de 'hayır'cıları tehdit eden şahıslar serbest bırakıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ellerindeki tabanca ile çektirdikleri fotoğrafı 'Başkanlık sistemine hayır diyenleri 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız' notuyla paylaşan S.A ve G.E adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aziz Yıldırım'ın itirazı Beşiktaş'a yaradı

Angelina Jolie'den Donald Trump'a tepki

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Sigaraya yeni yasaklar geldi

Sigaraya yeni yasaklar geldi

Hükümetten yeni adım geldi. Sigaraya karşı yeni yasaklar getiriliyor.

Reina saldırganının eşine tutuklama

Reina saldırganının eşine tutuklama

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısında gelişme yaşandı.

 

Galatasaray'dan Osmanlı torununa yanıt

Galatasaray'dan Osmanlı torununa yanıt

Osmanlı torununun hak iddiasına Galatasaray Kulübü'nden cevap geldi.

Ahmet Türk'ün avukatından rapor açıklaması

Ahmet Türk'ün avukatından rapor açıklaması

Tutuklu bulunan Ahmet Türk'ün avukatından açıklama geldi.

 

Suriyeli muhalifler Ankara'da

Suriyeli muhalifler Ankara'da

Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın, Suriyeli muhaliflerle görüşecek.

MEB'den 1.5 milyonluk yarışma!

MEB'den 1.5 milyonluk yarışma!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenleyeceği iddia edilen yarışma gündeme bomba gibi düştü.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya