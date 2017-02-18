Hayrabolu Kaymakamı gözaltına alındı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tekirdağ Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir gözaltına alındı. Kaymakam Özdemir'in Fethullahçı Terör Örgütü'nün iletişim sistemi olan ByLock'u kullandığı iddia edildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Kaymakam Özdemir hakkında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.Kaymakam Özdemir, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.
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