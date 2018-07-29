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Hayvan Hakları yasası Meclise geliyor

Hayvan Hakları yasası Meclise geliyor.36228
  • Giriş : 29.07.2018 / 09:42:00

Hayvan Hakları yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor.

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Son dönem hayvanlara yapılan işkenceler ve katliamlarla ilgili hükümet harekete geçiyor. Hayvan Hakları yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayvanlara karşı işlenen, vicdan ve merhametle bağdaşmayan eylemleri suç haline getiren düzenlemenin, AK Parti teklifiyle en kısa sürede Meclis’ten geçeceğine inandığını belirtti.
Gül, Twitter’dan “Hayvanlara karşı işlenen, vicdan ve merhametle bağdaşmayan eylemleri suç haline getiren düzenlemenin AK Parti teklifi ile en kısa sürede Meclisten geçeceğine inanıyorum” mesajını paylaştı. Adalet Bakanlığı’nca, hayvanlara eziyet edenler ile öldürenlere hapis cezası verilmesini de öngören kanun tasarısı taslağı hazırlanmış ve ilgili kurumlara görüşe sunulmuştu. Abdulhamit Gül, 24 Haziran seçimleri öncesinde, seçim sonrasındaki ilk çalışmanın, hayvanları öldürme ve eziyet eylemlerine hapis cezası getiren düzenlemenin kanunlaştırılması olacağını kaydetmişti.

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