Haziran'da kapanan Markafoni geri dönüyor
İngiltere’deki Türk moda devi Select, kısa bir süre önce faaliyetlerini durduran Markafoni’yi satın almak için dünyanın en önemli e-ticaret şirketlerinden Güney Afrika merkezli Naspers Grubu ile el sıkıştı. Markafoni'nin kısa süre içerisinde tekrar faaliyete geçmesi bekleniyor.
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ise Select Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu tarafından yarın düzenlenecek basın toplantısında paylaşılacak.
İngiltere merkezli Selectfashion.co.uk‘un sahibi olarak tanınan Cafer Mahiroğlu, İngiltere’nin en zengin 100 iş adamı arasında gösteriliyor ve batık markalara duyduğu ilgiyle ünlü.
DİĞER HABERLER
Altı ayda cep telefonuna 12,1 milyar Lira!
Yılın ilk altı ayında cep telefonu alımı çılgınlığı yaşandı. Vatandaş telefonlara 12,1 milyar lira p
Emekliye intibak zammı tekrar gündemde
Emekliye maaş düzeltme sağlayacak intibak yeniden gündeme geldi.
Bakan açıkladı! Düve kesimine yasak geldi!
Bakan Çelik, Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı'nın imzası OSB'leri sevindirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onay alan Üretimde reform paketi, sanayicileri memnun etti.
Bayram tatilinde 4,1 milyarlık kart harcaması!
Ramazan Bayramı tatilinde kredi kartından yapılan harcamalar 4 milyar lirayı aştı.