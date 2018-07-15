Hazırlıklar tamam, milletimiz davetli!
Cumhurbaşkanlığı, vatandaşları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bugün yapılacak yürüyüşe davet etti. Cumhurbaşkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bugün İstanbul’da gerçekleştirilecek yürüyüş hatırlatıldı.
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, 15 Temmuz Pazar günü saat 21.00’de milletçe İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde buluşuyoruz” ifadesi kullanılan paylaşımda, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine karşı halkın direnmesine ilişkin videoya da yer verildi.
ERDOĞAN HİTAP EDECEK
Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, ilk olarak Ankara’da 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret edecek Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelecek. Erdoğan, daha sonra İstanbul’a geçerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı’nı ziyaret edecek, köprüde düzenlenecek yürüyüşe katılacak ve halka hitap edecek.
Üç il başkanından buluşmaya çağrı
Ak Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi İstanbul il başkanları, tüm vatandaşları bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla düzenlenecek törene davet etti.
Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, vatandaşları FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine karşı yazılan destanın ikinci yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Şehitler Abidesi önünde düzenlenecek etkinliğe çağırdı. Şenocak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde buluşuyoruz” dedi.
MHP İl Başkanı Birol Gür ise, 15 Temmuz’un ikinci yılında düzenlenen anma etkinliklerine katılacaklarını söyledi. Gür, “Cumhurbaşkanlığı makamı daveti yapmakta olup bu partiler üstü bir meseledir. İstanbullu vatandaşlarımız ve MHP’ye gönül veren ülküdaşlarımız da elbette bu çağrıya uyacaklardır” diye konuştu. BBP İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican da “15 Temmuz’un ikinci yılında, o günün anısına, şehitlerimizin anısına, gazilerimizin anısına tüm programlara iştirak edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.
Köprü 14.00’ten itibaren kapalı
İstanbul Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün bugün saat 14.00’ten itibaren trafiğe kapatılacağını söyledi. Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ile köprünün Anadolu Yakası’ndaki ayağında bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı’nı ziyaret etti. İnşaatı devam eden 15 Temmuz Şehitler Müzesi’nde incelemelerde bulunan Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünkü programların sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Şahin, “Burada daha sağlıklı bir ortam oluşturulabilmesi için bugün saat 14.00’ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak” dedi.
21 bin 780 polis
Şahin, “15 Temmuz günü için güvenlik anlamında da gerekli tedbirler alındı. Güvenlik tedbirlerinde 21 bin 780 polisimiz görev alacak. Oldukça detaylı bir program hazırlandı” diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal da 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların unutulmaması gerektiğini vurguladı. Uysal, “15 Temmuz’u unutturmazsak ve diri tutarsak bir daha buna benzer hadiseler yaşanmaz” ifadelerini kullandı.
15 Temmuz temalı forma giyecekler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Güvenlik A.Ş. görevlileri, bugün üzerinde İBB ve İSTGÜVEN logolarının yanı sıra 15 Temmuz logosu bulunan kırmızı tişört ve şapkalarla görev yapacak.
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