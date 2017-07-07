HDP, Adalet Yürüyüşü'ne katılıyor!
Halkların Demokratik Partisi (HDP), Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'ne katılacağını açıkladı.
HDP, Adalet Yürüyüşü’nün son durağı olan 9 Temmuz'daki Adalet Mitingi'ne “Herkes İçin Adalet” sloganıyla katılacağını duyurdu.
HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İstanbul Maltepe’de düzenlenecek olan Adalet Mitingi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İlk andan itibaren Türkiye toplumu için önemli bir özlemi içerdiğini düşündüğümüz, destek ve dayanışma mesajlarımızı ziyaret ederek verdiğimiz Adalet Yürüyüşü son merhalesine yaklaşıyor. Adalet eksikliği ve arzusu Türkiye’nin her yerinde yükselen, toplumun en fazla arayışını sürdürdüğü ve mücadelesini verdiği bir konudur. Elbette adalet arayışı ve mücadelesi aynı zamanda eşitlik, hak, özgürlük, barış ve demokrasi mücadelesidir.
Önemsediğimiz ve mücadelesini sürdürdüğümüz toplumsal adalet arayışına katkıda bulunmak amacıyla 9 Temmuz günü İstanbul’da yapılacak olan mitinge ‘Herkes İçin Adalet’ şiarıyla bizler de katılacağız. Mitingi düzenleyenler ile istişare ederek vereceğimiz destekle bu mücadelenin devam etmesi, büyümesi ve demokratikleşmeye her anlamda katkı sunması en önemli isteklerimizdendir.''
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