Facebook Twitter Rss

HDP, Adalet Yürüyüşü'ne katılıyor!

HDP, Adalet Yürüyüşü'ne katılıyor!.16218
  • Giriş : 07.07.2017 / 08:30:00

Halkların Demokratik Partisi, Adalet Yürüyüşü'ne katılacağını açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Halkların Demokratik Partisi (HDP), Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'ne katılacağını açıkladı.

HDP, Adalet Yürüyüşü’nün son durağı olan 9 Temmuz'daki Adalet Mitingi'ne “Herkes İçin Adalet” sloganıyla katılacağını duyurdu.

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İstanbul Maltepe’de düzenlenecek olan Adalet Mitingi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İlk andan itibaren Türkiye toplumu için önemli bir özlemi içerdiğini düşündüğümüz, destek ve dayanışma mesajlarımızı ziyaret ederek verdiğimiz Adalet Yürüyüşü son merhalesine yaklaşıyor. Adalet eksikliği ve arzusu Türkiye’nin her yerinde yükselen, toplumun en fazla arayışını sürdürdüğü ve mücadelesini verdiği bir konudur. Elbette adalet arayışı ve mücadelesi aynı zamanda eşitlik, hak, özgürlük, barış ve demokrasi mücadelesidir.

Önemsediğimiz ve mücadelesini sürdürdüğümüz toplumsal adalet arayışına katkıda bulunmak amacıyla 9 Temmuz günü İstanbul’da yapılacak olan mitinge ‘Herkes İçin Adalet’ şiarıyla bizler de katılacağız. Mitingi düzenleyenler ile istişare ederek vereceğimiz destekle bu mücadelenin devam etmesi, büyümesi ve demokratikleşmeye her anlamda katkı sunması en önemli isteklerimizdendir.''

Sneijder için kritik gün! Bugün karar verilecek

Endemol Shine Türkiye iflas etti!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kılıçdaroğlu İstanbul'a girdi!

Kılıçdaroğlu İstanbul'a girdi!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul sınırından giriş yaptı.

Demirtaş mahkemeye çıkmayı reddetti

Demirtaş mahkemeye çıkmayı reddetti

HDP Genel Başkanı Demirtaş mahkemeye çıkmayı reddetti.

 

Saadet Partisi'nden 'Maltepe Mitingi' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'Maltepe Mitingi' açıklaması

CHP'nin Maltepe'de düzenleyeceğini açıkladığı mitinge katılıp katılmama konusunda Saadet Partisi'nde

Erdoğan Almanya'ya gitti!

Erdoğan Almanya'ya gitti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya doğru yola çıktı.

 

Yeni parti için tarih belli oldu!

Yeni parti için tarih belli oldu!

Milliyetçi Hareket Partili muhalifler yeni parti için süreci başlattı.

Bakan: Teklifi elimizin tersiyle itiyoruz

Bakan: Teklifi elimizin tersiyle itiyoruz

AB Bakanı Çelik, AP'nin Türkiye raporu ile ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya