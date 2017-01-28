HDP'li Milletvekili serbest bırakıldı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında bir gözaltına alınan HDP'li vekil serbest bırakıldı. Tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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