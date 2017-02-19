HDP, AİHM'e gidiyor
HDP, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitme kararı aldı. Karar, HDP Genel Merkezi tarafından medya mensupları ile paylaşıldı.
HDP Basın Bürosu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Eş Genel Başkan Yardımcımız Saruhan Oluç, Grup Başkanvekilimiz Filiz Kerestecioğlu, milletvekillerimiz Mithat Sincar, Ertuğrul Kürkçü ve Osman Baydemir ile avukat Reyhan Yalçındağ’dan oluşan bir heyet çeşitli temaslarda bulunmak üzere 20-21 Şubat tarihlerinde Strazburg’da olacaktır. Heyetimize Avrupa Temsilcimiz Faik Yağızay eşlik edecektir.
"Heyetimiz yarın (20 Şubat) Eş Genel Başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın devam eden hukuksuz tutukluluk durumları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) bir başvuru yapacaktır.”
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