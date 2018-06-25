HDP barajı aştı mı?
Halkların Demokratik Partisi, dün gerçekleştirilen milletvekişi seçimlerinde barajı aşarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vekil sokmaya hak kazandı.
24 Haziran milletvekili seçimlerine ilişkin oy sayma işlemi devam ediyor.
Kesin olm ayan sonuçlara göre, HDP yüzde 10 seçim barajını aşarak Meclis'e girdi.
TRT
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