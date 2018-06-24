HDP barajı geçti
HDP, yüzde 10 seçim barajını aşarak Meclis'e girdi.
24 Haziran milletvekili seçimlerine ilişkin oy sayma işlemi devam ediyor.
Kesin olmayan sonuçlara göre, HDP yüzde 10 seçim barajını aşarak Meclis'e girdi.
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